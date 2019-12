Getta chiodi in strada, denunciato gommista nel Modenese

E' stato sorpreso in flagranza dai carabinieri ed è stato denunciato per danneggiamento un gommista 48enne di Serramazzoni (Modena), mentre gettava chiodi per strada. Una dozzina i veicoli che hanno riportato forature in località Cavazzona, a Castelfranco Emilia. L'episodio potrebbe non essere isolato, dato che proprio in quella zona dall'estate scorsa esiste un problema di frequenti forature di pneumatici. L'uomo si è giustificato dicendo che voleva colpire i clienti delle prostitute. Nella sua abitazione sono stati trovati sei chili di chiodi a croce.