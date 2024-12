Genova, neonato morto pochi giorni dopo il parto: indagati medici e ostetriche

La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati due medici ginecologi e due ostetriche per il caso di un neonato morto 12 giorni dopo il parto all'Ospedale San Martino. La tragedia è avvenuta alla vigilia di Natale, ma se ne dà notizia soltanto ora. L'accusa è di omicidio colposo e i genitori del piccolo hanno presentato un esposto anche per il parto, vissuto, hanno raccontato, "come un incubo".