Dramma nella Striscia di Gaza, neonata morta di freddo nella notte di Natale

Dopo l'ennesima notte in tenda per fuggire all'incubo della guerra nella Striscia, riscaldata solo dai corpi dei genitori, la neonata "al mattino era priva di sensi, come un pezzo di legno, il piccolo faccino e le labbra livide", ha racconta all'agenzia Associated Press il padre Mahmoud al-Faseeh. Il genitore di Sila ha quindi spiegato di averla avvolta in una coperta per cercare di tenerla al caldo nella loro tenda, ma questo non è stato sufficiente. Ha detto inoltre che la tenda non era sigillata contro il vento e il terreno era freddo, dato che le temperature sono scese a 9 gradi.