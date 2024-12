La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 448. Israele conferma di aver colpito obiettivi militari in Yemen legati alle forze ribelli Houthi. Almeno tre persone uccise. A Gaza la notte di Natale una neonata è morta congelata in una tenda di un campo profughi vicino a Khan Younis. Almeno 10 persone sono rimaste uccise in bombardamenti israeliani effettuati sulla Striscia di Gaza, tra cui cinque giornalisti palestinesi. Media: "Salgono a 50 le vittime in raid israeliano vicino all'ospedale Kamal Adwan". Intanto, in Siria le forze di sicurezza hanno lanciato un'operazione nella provincia occidentale di Tartus per dare la caccia alle "milizie" filo-Assad.