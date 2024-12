Siria, raggiunto l'accordo sullo scioglimento dei gruppi armati | Proteste cristiane a Damasco dopo l'incendio di un albero di Natale

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 446. Mentre i negoziatori cercano in Qatar di elaborare un accordo di cessate il fuoco a Gaza, un funzionario israeliano ha dichiarato al Times of Israel che Hamas ha fornito "segni di vita" per diversi ostaggi. In Siria proteste cristiane a Damasco per l'incendio di un albero di Natale a Suqaylabiyah. Intanto le nuove autorità siriane hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con i gruppi ribelli per il loro scioglimento e integrazione nelle forze di difesa regolari. E una donna, Aisha al-Dibs, è stata nominata capo dell'ufficio per gli affari delle donne nell'amministrazione provvisoria della Siria.