Gaza, Hamas: "Nuove condizioni di Israele ritardano l'accordo sul cessate il fuoco" | La replica: "Mentono, sono loro a rendere difficili i negoziati"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 447. Hamas afferma che le "nuove" condizioni israeliane ritardano l'accordo sul cessate il fuoco a Gaza. Ma Tel Aviv replica: "Mentono, sono loro a rendere difficili i negoziati". Secondo quanto riferisce la tv pubblica israeliana Kan, ripresa anche da Times of Israel, lo Stato ebraico non ha ancora ricevuto dai miliziani la lista degli ostaggi che dovrebbero essere rilasciati nella prima fase di un eventuale accordo. Intanto l'esercito di Israele afferma che un missile lanciato dagli Houthi dello Yemen è stato intercettato prima che entrasse nello spazio aereo israeliano. In Siria esplodono le proteste nella comunità alawita, da cui proviene il deposto presidente Assad: istituito il coprifuoco nella città di Homs. Le nuove autorità siriane hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con i gruppi ribelli per il loro scioglimento e integrazione nelle forze di difesa regolari. Una neonata è morta congelata durante la notte di Natale nella Striscia, vicino a Khan Younis.