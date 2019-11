Genova, i vigili urbani multano i poliziotti: è polemica

A Genova i vigili urbani multano i poliziotti che non rispettano il codice della strada mentre sono in servizio. E' successo già due volte. E il Siap, il sindacato di polizia, insorge e chiede l'intervento del questore.

Fermare un ladro in azione richiede rapidità di movimento, soprattutto al volante e, per arrivare veloci sul luogo del delitto, il rispetto delle regole in auto non è così facile. Anche ai poliziotti può così accadere di fare un incidente. A Genova è scattata la tolleranza zero contro i trasgressori in divisa. E' già successo in due occasioni

La prima: un agente a bordo della sua volante si è scontrato contro un veicolo che transitava in direzione opposta. Secondo gli uomini della Municipale, che hanno compiuto le rilevazioni dopo la collisione, il poliziotto stesso non ha rispettato la precedenza. E poco importa, sempre agli occhi dei vigili, che stesse andando nella zona dov’era stato segnalato un ladro. Qualche settimana dopo il conducente della volante ha ricevuto la notifica della decurtazione dei punti, insieme alla sanzione amministrativa.

La seconda multa feroce ha colpito un poliziotto che a bordo di una "moto civetta" doveva notificare una misura cautelare a un uomo accusato di maltrattamenti alla moglie. Secondo le nuove norme del "codice rosso" l'intervento delle forze dell'ordine in questi casi dev'essere più che mai tempestivo. Il poliziotto durante la sua corsa non ha rispettato le distanze di sicurezza ed è finito contro il veicolo che lo precedeva. Dopo l'intervento della Municipale la sanzione gli è stata recapitata a casa.

In questo caso il poliziotto multato si è rivolto al questore Vincenzo Ciarambino che ha fatto ricorso al prefetto.

Sulla vicenda il Siap, uno dei sindacati di polizia, è sul piede di guerra. Il segretario Roberto Traverso non rivendica l'impunità ma chiede che a intervenire sia l'amministrazione di appartenenza. La Municipale, secondo Traverso, avrebbe dovuto scrivere al questore e non sanzionare direttamente gli agenti coinvolti per evitare imbarazzi.