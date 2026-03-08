Genova, donna accoltellata in casa: il figlio portato in questura
In via San Felice, nel quartiere di Molassana. Sul posto la polizia di Stato. La vittima ha 87 anni
© Da video
Una donna è stata trovata morta questo pomeriggio nel quartiere di Molassana in Val Bisagno in via San Felice. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita con più coltellate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. L'intervento è ancora in corso, indagini affidate alla Squadra Mobile.
Il figlio con gli abiti sporchi di sangue
La vittima 87 anni ha due figli: il più giovane, con fragilità psichiatriche, è stato trovato con gli abiti sporchi di sangue ed è stato portato in questura per accertamenti.