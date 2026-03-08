Genova, 18enne accoltellato alla schiena nel pieno centro della movida

A Genova un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato alla schiena nella notte tra sabato e domenica in una delle zone della movida cittadina, stradone Sant'Agostino. Il giovane, di nazionalità straniera, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Marino ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. A dare l'allarme su quanto accaduto sarebbero stati alcuni passanti allertati dalle richieste di aiuto del ragazzo. Sul posto, oltre all'assistenza medica inviata dal 118, carabinieri e polizia che si sono occupati di acquisire i filmati delle telecamere della zona per rintracciare il presunto aggressore, verificare i fatti e alcune testimonianze dei ragazzi presenti sul luogo dell'aggressione.