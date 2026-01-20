Logo Tgcom24
Cronaca
Sanzionato

Genova, ubriaco guida a 110 km/h in pieno centro: fermato dalla polizia locale

Gli accertamenti hanno evidenziato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, configurando una guida in stato di ebbrezza di rilievo penale

20 Gen 2026 - 10:45
© Ansa

Manovre pericolose, cambi di corsia improvvisi e sorpassi in pieno centro nel cuore della notte, il tutto a una velocità di ben oltre 110 chilometri orari e in stato di ebbrezza. Per questo la polizia locale di Genova, durante un servizio di pattugliamento nella zona Foce, ha fermato, dopo un intervento complesso, il conducente di un'auto per sottoporlo ai controlli di rito. L'accertamento ha evidenziato un tasso alcolemico compreso tra 0,8g/l e 1,5g/l, configurando una guida in stato di ebbrezza di rilievo penale. Gli agenti hanno immediatamente ritirato la patente di guida dell'uomo e lo hanno poi denunciato e sanzionato, con conseguente azzeramento del punteggio penale.

"L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività di controllo notturno svolte dalla polizia locale, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti maggiormente pericolosi per la sicurezza stradale in ambito cittadino" ha dichiarato l'assessora alla Sicurezza del Comune di Genova Arianna Viscoglisi.

