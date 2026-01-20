Manovre pericolose, cambi di corsia improvvisi e sorpassi in pieno centro nel cuore della notte, il tutto a una velocità di ben oltre 110 chilometri orari e in stato di ebbrezza. Per questo la polizia locale di Genova, durante un servizio di pattugliamento nella zona Foce, ha fermato, dopo un intervento complesso, il conducente di un'auto per sottoporlo ai controlli di rito. L'accertamento ha evidenziato un tasso alcolemico compreso tra 0,8g/l e 1,5g/l, configurando una guida in stato di ebbrezza di rilievo penale. Gli agenti hanno immediatamente ritirato la patente di guida dell'uomo e lo hanno poi denunciato e sanzionato, con conseguente azzeramento del punteggio penale.