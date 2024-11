Genova, racconto shock della consigliera comunale: "Violentata in casa a 12 anni"

"Avevo 12 anni, vivevo nel cuore della Genova bene, quando sono stata violentata fisicamente e psicologicamente tra le mura di casa mia". E' iniziato così l'intervento di Francesca Ghio, consigliera comunale della lista Rossoverde, in aula rossa in Comune a Genova. Ghio ha parlato nell'ambito di un ordine del giorno sul tema della violenza sulle donne presentato dalla collega del gruppo Misto, Arianna Viscogliosi, a meno di una settimana dall’intervento-denuncia della consigliera regionale del Veneto Silvia Cestaro, raccontando la propria esperienza personale. "Per un pezzo di vita mi sono rassegnata, fino a credere che me lo ero meritata, me la sono cercata, non so bene come, ma non avevo alternativa", ha detto leggendo un testo che alcuni, per qualche minuto, hanno creduto fosse un racconto riportato.