"Poi vi lamentate se vi stuprano": la modella Gemma Surgo insultata durante uno shooting | "E' ora di dire basta"

E' scioccante e dettagliato il racconto di Gemma Surgo. "Paonazzo in viso, quell'uomo mi stava urlando contro con un'aria di disgusto. 'Ecco come andate vestite - mi diceva - poi vi lamentate se vi stuprano. Guarda come ti sei vestita, come vai in giro' " racconta la 34enne modella e imprenditrice pugliese. La donna è stata presa di mira durante un servizio fotografico nel centro storico di Locorotondo, nel Barese. "All'inizio non realizzavo neppure di essere io il suo bersaglio", spiega in un'intervista a La Stampa. "Mi ci sono voluti svariati secondi per rendermi conto". Surgo, fondatrice di un brand di moda genderless, ha chiesto alla fotografa di riprendere la scena con il cellulare, ma appena la videocamera si è accesa, l’uomo si è zittito e ha girato le spalle. "Ho usato parole troppo forti, me ne dispiace. Ma non tollero questi atteggiamenti contro le donne. Essere educate non serve".