Brianza, una malata di tumore: "Ho 'saltato' la fila in farmacia perché non stavo bene e sono stata insultata"

Una 43enne di Cornate d'Adda, in provincia di Monza e della Brianza, che lotta contro un tumore con sedici metastasi tra ossa e fegato, ha raccontato al sito prima Monza di essere stata insultata da un cliente in farmacia. "Ero stanca, perché ero fuori casa dalle 6:45 (era appena tornata dallo Ieo di Milano, dove si era recata per il prelievo del sangue in vista della seduta di chemioterapia del giorno dopo, ndr). In farmacia c’erano quattro persone anziane davanti a me. Appena sono arrivata, il farmacista mi ha fatto un cenno, quindi ho chiesto velocemente se potessi passare avanti, perché non stavo bene ed ero stanca. Ci ho messo letteralmente tre minuti di tempo. Ho pagato e poi ho chiesto scusa per essere passata avanti. Tre delle persone presenti in coda non hanno detto nulla, ma vedevo che alcuni hanno fatto una faccia strana. Uno invece ha iniziato a urlare e inveirmi contro", ha spiegato la donna.