Sindaca di Latina vittima di body shaming: gli hater svolgeranno lavori socialmente utili

"Due degli autori delle offese via social, infatti, mi hanno inviato lettere di scuse che ho deciso di accettare. Entrambi hanno preso consapevolezza dell'errore e hanno accettato di svolgere lavori socialmente utili, contribuendo così al benessere della comunità. La mia decisione - sottolinea la sindaca - vuole essere un messaggio chiaro. Non ho mai avuto intenzione di ottenere un risarcimento, che avrei comunque devoluto in beneficenza, ma di lottare contro ogni forma di body shaming e di violenza verbale a nome di tutte le donne, anche di coloro che non hanno la mia stessa visibilità. Nessuno deve mai sentirsi giudicato o umiliato per come appare". Celentano ha anche aggiunto che ci sono anche altre persone ancora in fase di identificazione, con le indagini in corso da parte della procura.