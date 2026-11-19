L'audizione dell'ex legale di Andrea Sempio, per il quale la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio, accusandolo di avere ucciso Chiara il 13 agosto 2007, è durata poco meno di due ore. Ad ascoltare Lovati sono state le pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano, che insieme al procuratore aggiunto Stefano Civardi, sotto la direzione del procuratore Fabio Napoleone, compongono il pool della Procura che coordina le indagini sul delitto di Garlasco. Fabrizio Gallo, avvocato di Lovati, aveva annunciato prima di entrare oggi nel Palazzo di Giustizia pavese che sarebbe "stata sganciata una bomba": "Non l'abbiamo fatto, perché non c'era Napoleone - ha spiegato Gallo - Attendiamo che ci convochi di nuovo lui per farlo".