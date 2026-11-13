Garlasco, Andrea Sempio intercettato: "Magari hanno allungato qualche mille euro ai carabinieri"

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In due intercettazioni risalenti al 20 e al 21 novembre 2025 Andrea Sempio, all'epoca indagato per il delitto di Garlasco, parla con suo padre Giuseppe di un presunto scambio di soldi con i Carabinieri durante le indagini del 2017 terminate con l'archiviazione. In due audio diffusi a "Quarto Grado", l'amico storico del fratello di Chiara Poggi menziona Silvio Sapone, l'ex luogotenente coinvolto nel filone sulla corruzione su cui indaga la Procura di Brescia.
Le parole di Sempio su Sapone
"Ho detto che verrà fuori un m... perché a quanto ho capito Sapone ha negato o meglio non ha detto che lui mi aveva parlato", dice Sempio che poi si dice certo che verrà chiamato come testimone in un eventuale processo. Poi afferma che è meglio "tirar fuori una così scomoda". Parlando al padre il 38enne, in attesa dell'udienza preliminare fissata al 25 febbraio 2027 dopo che la procura di Pavia ha chiesto per lui il processo, ribadisce che Sapone lo aveva contattato perché "voleva parlargli fuori dalla caserma", richiesta girata al suo legale di allora, Federico Soldani.
Il giallo dei mille euro
L'indomani, parlando con la mamma, Daniela Ferrari, Andrea Sempio solleva il dubbio che qualcuno dei suoi difensori - Soldani e Massimo Lovati - possa aver dato dei soldi in cambio di favori. "Il punto è che magari non abbiano allungato qualche mille euro a qualche carabinieri per farsi dire qualcosa", afferma. Poi si dice certo che verrà chiamato perché "hanno avuto dei contatti" e che è strano non l'abbiano già chiamato.
La replica di Lovati
Ospite in studio, l'ex difensore Lovati afferma che non esisteva "alcuna preoccupazione" su quel procedimento in grado di giustificare scambi di soldi. "Era già vinto in partenza, per cui o la famiglia Sempio non si è fidata di me e hanno pasticciato oppure mi chiedo cosa mi abbiano pagato a fare", afferma l'avvocato.