Garlasco, Andrea Sempio intercettato: "Magari hanno allungato qualche mille euro ai carabinieri"

"Ho detto che verrà fuori un m... perché a quanto ho capito Sapone ha negato o meglio non ha detto che lui mi aveva parlato", dice Sempio che poi si dice certo che verrà chiamato come testimone in un eventuale processo. Poi afferma che è meglio "tirar fuori una così scomoda". Parlando al padre il 38enne, in attesa dell'udienza preliminare fissata al 25 febbraio 2027 dopo che la procura di Pavia ha chiesto per lui il processo, ribadisce che Sapone lo aveva contattato perché "voleva parlargli fuori dalla caserma", richiesta girata al suo legale di allora, Federico Soldani.