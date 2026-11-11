Garlasco, Milo Infante sugli errori nelle indagini del 2007: "Ma non vi vergognate un pochino?"

Infante, parlando il giornalista Stefano Zurlo e con gli altri ospiti in studio, critica inoltre errori e omissioni su altri aspetti salienti, dalle analisi condotte nel pc della vittima alla ricerca di indizi nella villetta di via Pascoli, come il cestino dell'immondizia. "Hanno devastato l'alibi di Alberto Stasi, l'hanno cancellato senza dargli la possibilità di difendersi", spiega il presentatore del programma di Rete 4 che poi solleva dubbi anche sull'orario della morte: "Lo hanno collocato tra le dieci e mezza e le undici ma li Alberto aveva un alibi".