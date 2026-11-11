Garlasco, Milo Infante sugli errori nelle indagini del 2007: "Ma non vi vergognate un pochino?"

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In che modo sono state condotte le prime indagini sul delitto di Garlasco? Nella puntata del 10 novembre di "Verità nascoste" Milo Infante si lancia in una dura invettiva in cui elenca alcuni presunti errori commessi nelle settimane successive all'omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007, con i sospetti tutti concentrati sull'allora fidanzato, Alberto Stasi. "I Carabinieri entrano in casa senza calzari e senza guanti poi escono, gli guardano le punte delle scarpe ma non vedono tracce di sangue", spiega il conduttore che poi attacca: "Si sono addestrati con il manuale di Paperoga".
Le analisi sul Pc di Chiara
Infante, parlando il giornalista Stefano Zurlo e con gli altri ospiti in studio, critica inoltre errori e omissioni su altri aspetti salienti, dalle analisi condotte nel pc della vittima alla ricerca di indizi nella villetta di via Pascoli, come il cestino dell'immondizia. "Hanno devastato l'alibi di Alberto Stasi, l'hanno cancellato senza dargli la possibilità di difendersi", spiega il presentatore del programma di Rete 4 che poi solleva dubbi anche sull'orario della morte: "Lo hanno collocato tra le dieci e mezza e le undici ma li Alberto aveva un alibi".
Macchina di Stasi chiusa a chiave
Secondo il conduttore errori gravi sarebbero stati commessi nelle analisi condotte sulla macchina di Stasi, dopo che in un'intervista a "Quarto Grado", il maresciallo Roberto Pennini ha raccontato che la vettura era "chiusa a chiave" mentre l'ex fidanzato di Chiara era in caserma. "Ma non vi vergognate un pochino?", si domanda.