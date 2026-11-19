Un lavoro complesso, sostiene, anche perché non tutte le registrazioni erano nitide e molte richiedevano di essere interpretate. E sottolinea un passaggio che ritiene decisivo: "Nella relazione presentata ai pubblici ministeri aveva sottolineato la cosa più importante, ovvero la conversazione tra Sempio e il padre in cui ricordavano di aver sbagliato qualche risposta".