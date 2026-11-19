© Da video
"Con le risorse che aveva a disposizione, ha fatto dei miracoli: erano 470 audio da trascrivere". È la premessa da cui parte Marco Casali, avvocato dell'ex maresciallo dei carabinieri Giuseppe Spoto, sentito da "Mattino Cinque". Il suo assistito è coinvolto nel filone corruzione legato al delitto di Garlasco, quello che ruota attorno alla gestione delle prime indagini su Andrea Sempio.
Al centro delle verifiche della procura di Pavia ci sono presunti accordi illeciti che, secondo gli inquirenti, avrebbero portato nel 2017 all'archiviazione di quel fascicolo. In quella vicenda l'ex maresciallo si era occupato proprio delle trascrizioni delle intercettazioni, un incarico che si è tradotto in centinaia di ore di ascolto e in una mole di materiale difficile persino da quantificare.
Sul merito di quell'attività il legale non lascia spazio a dubbi. "Lui ha trascritto quel che si riusciva a sentire", spiega, mettendo in evidenza sia la quantità degli ascolti sia la bontà del risultato.
Un lavoro complesso, sostiene, anche perché non tutte le registrazioni erano nitide e molte richiedevano di essere interpretate. E sottolinea un passaggio che ritiene decisivo: "Nella relazione presentata ai pubblici ministeri aveva sottolineato la cosa più importante, ovvero la conversazione tra Sempio e il padre in cui ricordavano di aver sbagliato qualche risposta".
Quanto all'ipotesi che il suo assistito finisca nel registro degli indagati, Casali risponde senza nascondere nulla: "Direi una bugia se dicessi che è un pensiero che non ci ha sfiorato". Poi, però, ridimensiona il timore, spiegando che allo stato non vede elementi reali in quella direzione: "Per quello che so io, non è un pensiero concreto".