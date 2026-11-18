Garlasco, Spoto all'uscita dalla Procura: "Mai fatto parte della squadretta di Venditti"
Il maresciallo dei carabinieri in pensione dopo l'audizione nel palazzo di giustizia di Pavia ha sottolineato di non voler più essere "accomunato alla squadretta di Venditti"
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"Vi pregherei di non accomunarmi più alla squadretta di Venditti. Perché io non ho mai fatto parte della squadretta di Venditti. Mai". Lo ha detto Giuseppe Spoto, maresciallo dei carabinieri in pensione, all'uscita dal Palazzo di giustizia di Pavia, dove è stato sentito per circa tre ore e mezza come persona informata sui fatti sul delitto di Garlasco. Un interrogatorio durato più di tre ore, visto che Spoto era entrato alle 15 e uscito alle 18.30.
"Sono sempre stato tranquillo"
L'audizione rientra nell'inchiesta della procura di Pavia sui presunti accordi illeciti che, secondo gli inquirenti, avrebbero portato nel 2017 all'archiviazione della prima indagine su Andrea Sempio, nella quale l'ex maresciallo si era occupato delle trascrizioni delle intercettazioni. Davanti ai giornalisti che lo attendevano non ha voluto aggiungere altro sul contenuto. Alla domanda se si sentisse più tranquillo dopo il confronto con i magistrati ha risposto con una frase. "Sono sempre stato tranquillo", ha concluso. L'avvocato Marco Casali, legale di Spoto, prima dell'audizione ha difeso l'operato del suo assistito assicurando che "tutto quello che ha ascoltato nelle intercettazioni, l'ha trascritto. Con le risorse a disposizione, Spoto ha fatto dei miracoli". Casali ha spiegato che Spoto dovette occuparsi della trascrizione di circa 470 file audio, un lavoro al quale parteciparono anche altre persone.