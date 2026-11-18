L'audizione rientra nell'inchiesta della procura di Pavia sui presunti accordi illeciti che, secondo gli inquirenti, avrebbero portato nel 2017 all'archiviazione della prima indagine su Andrea Sempio, nella quale l'ex maresciallo si era occupato delle trascrizioni delle intercettazioni. Davanti ai giornalisti che lo attendevano non ha voluto aggiungere altro sul contenuto. Alla domanda se si sentisse più tranquillo dopo il confronto con i magistrati ha risposto con una frase. "Sono sempre stato tranquillo", ha concluso. L'avvocato Marco Casali, legale di Spoto, prima dell'audizione ha difeso l'operato del suo assistito assicurando che "tutto quello che ha ascoltato nelle intercettazioni, l'ha trascritto. Con le risorse a disposizione, Spoto ha fatto dei miracoli". Casali ha spiegato che Spoto dovette occuparsi della trascrizione di circa 470 file audio, un lavoro al quale parteciparono anche altre persone.