© Da video
Ospite a "Verità nascoste" Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, commenta le parole dell'avvocato Giada Bocellari sull'imminenza dell'istanza di revisione del loro assistito. "Forse le sue parole raffreddano un po' gli entusiasmi ma danno grande dignità a questo percorso, e dimostrano grande rispetto per la tragedia di Garlasco, per la vicenda, per le istituzioni e per il nostro assistito e ruolo", dice a Milo Infante.
"Abbiamo lavorato insieme e in silenzio, senza tanti clamori, anche in estate. Sottoscrivo tutto quello che ha detto la mia collega Bocellari perché lo condivido", prosegue De Rensis. E su Andrea Sempio aggiunge: "Incolpa noi ma i suoi problemi non nascono dalla mia persona o dall'avvocato Bocellari, i suoi problemi nascono da un'indagine che si basa su elementi concreti. D'altronde c'è un dato di fatto: lei ha notato nelle fonti di prova qualche atto portato da noi? È tutto materiale della Procura. Se altri amano dire che questa indagine è frutto del lavoro della difesa di Stasi si sbagliano, questa indagine è frutto dell'attività della Procura".
In conclusione, De Rensis torna sulla vicenda del carabiniere Maurizio Pappalardo e delle foto al fascicolo secretato: "Sto scoprendo di tutto in questa vicenda, però fare delle foto non per propria iniziativa e non ricordarsi la vicenda è assurdo. A volte i 'Non ricordo' possono essere molto dannosi per chi li pronuncia".