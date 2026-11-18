"Abbiamo lavorato insieme e in silenzio, senza tanti clamori, anche in estate. Sottoscrivo tutto quello che ha detto la mia collega Bocellari perché lo condivido", prosegue De Rensis. E su Andrea Sempio aggiunge: "Incolpa noi ma i suoi problemi non nascono dalla mia persona o dall'avvocato Bocellari, i suoi problemi nascono da un'indagine che si basa su elementi concreti. D'altronde c'è un dato di fatto: lei ha notato nelle fonti di prova qualche atto portato da noi? È tutto materiale della Procura. Se altri amano dire che questa indagine è frutto del lavoro della difesa di Stasi si sbagliano, questa indagine è frutto dell'attività della Procura".