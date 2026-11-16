Garlasco, la consulente di Andrea Sempio sull’impronta 33: "Non c’è sangue"

Sul metodo seguito dalla difesa, la genetista non si sottrae alle domande e rivendica la serietà del lavoro svolto: "Abbiamo fatto tutti i tipi di prove". Poi aggiunge una precisazione che serve a inquadrare i limiti dell'esperimento. "Si tratta comunque di prove fatte, e questo vale per tutti, effettuate non nelle stesse identiche condizioni", sottolinea. Da qui l'attenzione agli accorgimenti tecnici: "È chiaro che abbiamo utilizzato tutta una serie di accorgimenti per rendere la prova il più precisa possibile, come si fa in tutte le sperimentazioni".