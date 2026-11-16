Garlasco, la consulente di Andrea Sempio sull’impronta 33: "Non c’è sangue"

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"È una mano che ha spinto per due volte, ma il sangue non c'è". A dirlo, in diretta a "Mattino Cinque", è la genetista Marina Baldi, consulente di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Al centro del suo intervento c'è la celebre impronta 33, la traccia lasciata sul muro a pochi passi dal punto in cui fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi.
La particolarità di quel segno, spiega l'esperta, sta nella sua conformazione. "La mano ha compiuto una piccola rotazione, il che può creare sicuramente una difficoltà d'interpretazione", osserva. Un dettaglio che rende l'analisi più complessa, ma che a suo avviso non cambia la sostanza: in base alle verifiche condotte, non ci sono tracce ematiche.
Sul metodo seguito dalla difesa, la genetista non si sottrae alle domande e rivendica la serietà del lavoro svolto: "Abbiamo fatto tutti i tipi di prove". Poi aggiunge una precisazione che serve a inquadrare i limiti dell'esperimento. "Si tratta comunque di prove fatte, e questo vale per tutti, effettuate non nelle stesse identiche condizioni", sottolinea. Da qui l'attenzione agli accorgimenti tecnici: "È chiaro che abbiamo utilizzato tutta una serie di accorgimenti per rendere la prova il più precisa possibile, come si fa in tutte le sperimentazioni".
Una ricostruzione che si inserisce nel confronto ormai aperto tra le parti sull'attendibilità delle analisi, e che ora dovrà misurarsi con il vaglio del contraddittorio.