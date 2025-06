Garlasco, la madre di Andrea Sempio: "Un piano per incastrare mio figlio"

"Non mi sono agitata per aver sentito il nome di un amico" chiarisce Daniela Ferrari. "Tra me e questa persona c'è un'amicizia che dura da quando avevamo otto anni. Ci siamo ritrovati per caso a Garlasco, abbiamo continuato a sentirci fino a quando non ha trovato una compagna, poi solo messaggi di auguri alle feste, - confida - Quello che faccio nel mio privato sono affari miei. Andrea? Non è tipo da santuari o cose del genere. Tutto questo non è che un piano per incastrare mio figlio" dice la donna.