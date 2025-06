Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: "Manovra per scagionare Alberto Stasi"

"Finché non sono potuto rientrare in casa non mi rendevo conto di aver perso una figlia, credevo di essere sempre in vacanza ancora", prosegue Giuseppe Poggi. E sugli amici di Marco chiariscono: "Quando venivano a prenderlo il sabato sera suonavano il campanello ma non entravano in casa, lo aspettavano fuori. Al pomeriggio invece, quando non eravamo in casa, loro entravano per giocare. Li incontravamo tutti, anche Sempio, specialmente nell'estate del 2007" concludono i coniugi Poggi.