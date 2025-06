Garlasco, l'avvocato di Sempio: "Dubbi sulla spazzatura"

L'avvocato, inoltre, ha aggiunto: "Se ci fosse stato un motivo i Ris l'avrebbero analizzata il giorno stesso ma, siccome non c'è un motivo, per me non risulta comprensibile. Non è umanamente intellegibile che si tenga una spazzatura per 18 anni". E ancora: "Se ci fosse un sacchetto con della spazzatura, bisogna prima verificare se quelle scatole abbiano la scadenza o se sono ancora in commercio. Poi, bisogna capire chi li ha presi. Dove li hanno tenuti per 18 anni?"