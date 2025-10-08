Garlasco, Armando Palmegiani: "Nessun cambio di rotta ma un'evoluzione"

A "Mattino Cinque" il nuovo consulente sull'incontro con Andrea Sempio, il papà e l'avvocato Taccia: "Siamo focalizzati sulla traccia biologica"
In collegamento con "Mattino Cinque", Armando Palmegiani, l'ex commissario capo della Polizia di Stato ora nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio torna a parlare dell'impronta 33 e dell'incontro avuto con il suo assistito e i legali. "Non c'è stato alcun cambio di rotta ma un'evoluzione ben chiara. Nel filmato famoso che ormai conoscono tutti, lungo ben 45 minuti, dico che la traccia 33 a mio avviso non è identificativa" spiega il nuovo consulente che ha preso il posto dell'ex comandante del Ris Luciano Garofano.
"Nel mio canale YouTube parlo di cento casi, quando mi sono trovato a parlare di Garlasco l'ho fatto avendo davanti una perizia che avevo in parte. Il mio discorso è stato più ampio" dice commentando una sua precedente dichiarazione in cui sosteneva che sotto le unghie di Chiara Poggi vi fosse il DNA del suo assistito, anche se sottolineava la necessità di dover aspettare analisi e perizie per confermare le sue ipotesi. "Quelle dei consulenti e periti non sono scienze perfette quindi possono cambiare idea" ha aggiunto l'avvocato Massimo Lovati in collegamento.
E sul recente incontro avuto con Andrea Sempio, il papà e l'avvocato Taccia ha aggiunto: "Ci sarà una strategia ma al momento ci stiamo focalizzando sulla traccia biologica. Andrea? L'ho trovato tranquillo e non perché ci fossi io ma perché è innocente".