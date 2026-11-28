Quanto al trailer di un film violento finito nel cd sequestrato, la spiegazione che offre è di tipo diverso, legata a una curiosità personale. "La storia è semplicemente questa: una delle ragazze che si vede in uno di quei filmati era una cantante e modella dell'epoca", racconta. "Io la conoscevo di fama e mi pare che forse, attraverso il blog che lei aveva ai tempi, avessi letto che aveva partecipato a questo film".