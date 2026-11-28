Garlasco, Andrea Sempio: "Nessuna glorificazione della violenza nei miei contenuti"
A "Quarto Grado" l'unico indagato nella nuova inchiesta del delitto di Chiara Poggi si espone in merito ad alcuni filmati trovati in un suo vecchio cd
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"Nei miei contenuti non c'è nulla che glorifichi la violenza. E se vai a vedere, è tutto contestualizzato al periodo in cui mi occupavo di autodifesa". Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta del delitto di Garlasco, si spiega dopo il ritrovamento di alcuni filmati violenti in un suo cd sequestrato dalla Procura. La sua linea è chiara: quei file hanno un'origine precisa, e nulla a che vedere con una presunta ossessione morbosa per la violenza.
A sostegno della propria versione, Sempio ricostruisce il contesto in cui quel materiale è stato raccolto. "Una volta su Twitter c'erano delle pagine in cui scrivevo degli appunti che riguardavano l'autodifesa e in quelle pagine erano comparsi dei libri", spiega a "Quarto Grado".
Tra i titoli citati c'è Anatomia della distruttività umana di Erich Fromm, in cui il tema del predatore ricorre più volte: tutti contenuti che, precisa, risalgono al periodo 2014-2015. "Post che riguardano la violenza e lo stupro sono sempre dello stesso periodo. Questi libri li ho scaricati nel periodo 2013-2015, quando sono diventato istruttore di autodifesa", aggiunge, concludendo che "è tutto contestualizzato lì".
Quanto al trailer di un film violento finito nel cd sequestrato, la spiegazione che offre è di tipo diverso, legata a una curiosità personale. "La storia è semplicemente questa: una delle ragazze che si vede in uno di quei filmati era una cantante e modella dell'epoca", racconta. "Io la conoscevo di fama e mi pare che forse, attraverso il blog che lei aveva ai tempi, avessi letto che aveva partecipato a questo film".
Da lì, dice, il passo successivo è stato banale. "Semplicemente sono andato a cercarlo su internet, c'erano questi due trailer scaricabili e basta. Erano semplicemente due trailer che si potevano scaricare. Io li ho scaricati perché c'era questa attrice che conoscevo". Nessun interesse per il contenuto, quindi, ma solo per il nome che vi compariva.
Sul senso complessivo di ciò che sta emergendo dalle verifiche, l'uomo non nasconde una certa distanza: "Molte delle cose che stanno uscendo da quel vecchio hard disk per me non avevano molta importanza. Sono rimaste lì nei secoli dei secoli". Nel frattempo Sempio si prepara all'udienza del 25 febbraio davanti al gup di Pavia, il passaggio in cui si deciderà se mandarlo o meno a processo per la morte di Chiara Poggi.