"Quei libri, quelle ricerche, sono state fatte proprio nel periodo in cui Andrea Sempio svolgeva e frequentava i corsi di Krav Maga, era persino diventato istruttore. Per sapere come difendersi una persona deve innanzitutto sapere da chi o cosa difendersi", prosegue Angela Taccia. E sui video riguardanti lo stupro aggiunge: "Basterebbe avere le carte in mano, analizzarle e vedere che non è il suo pensiero. Lui riportava solamente quello che studiava su alcuni libri, teorie e pensieri che oggi non condivide più. Addirittura nello stesso forum ci sono post di donne che rispondevano ad Andrea Sempio capendo il suo discorso, il suo scritto. Ogni post concludeva con questa frase: attenzione non è un inno allo stupro o una giustificazione allo stupro che è sempre una cosa gravissima e sbagliata".