Garlasco, Angela Taccia sui video di Andrea Sempio: "Oggi non condivide più quei pensieri"
A "Dritto e Rovescio" l'avvocato: "Credo che la Procura tenterà di giustificare il possibile movente sessuale con questo materiale"
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In un'intervista a "Dritto e Rovescio" Angela Taccia, avvocato di Andrea Sempio (unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco), parla del suo assistito e dei video in cui emergerebbe la sua "ossessione" per le donne. "Non ho mai avuto la percezione che Andrea potesse avere qualche mania, oltretutto anche se fosse ossessionato non è detto che sia un assassino", spiega.
"Quei libri, quelle ricerche, sono state fatte proprio nel periodo in cui Andrea Sempio svolgeva e frequentava i corsi di Krav Maga, era persino diventato istruttore. Per sapere come difendersi una persona deve innanzitutto sapere da chi o cosa difendersi", prosegue Angela Taccia. E sui video riguardanti lo stupro aggiunge: "Basterebbe avere le carte in mano, analizzarle e vedere che non è il suo pensiero. Lui riportava solamente quello che studiava su alcuni libri, teorie e pensieri che oggi non condivide più. Addirittura nello stesso forum ci sono post di donne che rispondevano ad Andrea Sempio capendo il suo discorso, il suo scritto. Ogni post concludeva con questa frase: attenzione non è un inno allo stupro o una giustificazione allo stupro che è sempre una cosa gravissima e sbagliata".
Sulle ricerche sul web fatte poi da Andrea Sempio in quel periodo Angela Taccia conclude: "Non mi interessano, io guardo l'agire. Secondo me la Procura tenterà di giustificare il possibile movente sessuale con tutto questo materiale. Ma se sono così sicuri che sia stato Andrea Sempio, come mai continuano a indagare?".