È sulle pagine del Quotidiano Nazionale che Alberto Stasi sceglie di tornare a parlare pubblicamente. Intervistato, si concentra sulla sua storia in carcere ma volgendo uno sguardo al futuro, con la giustizia italiana che potrebbe ribaltare completamente la sentenza che oggi abbiamo sul caso Garlasco.
Ad oggi, infatti, Stasi è l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Il rinvio a giudizio di Andrea Sempio può cambiare le cose, ma intanto qualcosa è già cambiato: da qualche mese Stasi lavora fuori dal carcere ed è proprio lì che è stato intercettato dal Qn.
Nonostante sia fuori, l'ex fidanzato di Chiara ricorda i primi tempi in cella: quelli in cui gli veniva puntata addosso una torca ogni venti minuti, in cui il telecomando della televisione era conteso con gli altri detenuti, le partite a carte, i libri, una sedia in più per appoggiare le gambe. Ma soprattutto il "modo intelligente" di gestire il carcere di Bollate.
Sono passati molti anni dall'agosto del 2007, ma l'attenzione mediatica sul caso è ancora molto alta. Lo sa bene Stasi, che si è trovato spesso giornalisti fuori dall'ufficio in cui oggi lavora. In qualche modo si sente seguito e per carattere lo sguardo degli altri addosso non gli fa piacere. Tuttavia non si è chiuso in sé stesso. Ha deciso che, se si fosse accorto di essere seguito, si sarebbe fermato a chiedere, con educazione: "Hai bisogno di qualcosa?".
C'è altro, oltre a quello che ha vissuto Stasi negli ultimi anni che non sia Garlasco: la voglia di un futuro tranquillo. Un futuro in cui ci sia un figlio o una figlia, dove la pazienza conterà tanto. Stasi sa già che ai suoi figli dovrà spiegare tutto: perché il loro cognome è associato all'omicidio di Chiara Poggi, perché il padre è stato in carcere e perché i media hanno parlato del caso per anni, seguendo ossessivamente i suoi protagonisti.