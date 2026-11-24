C'è altro, oltre a quello che ha vissuto Stasi negli ultimi anni che non sia Garlasco: la voglia di un futuro tranquillo. Un futuro in cui ci sia un figlio o una figlia, dove la pazienza conterà tanto. Stasi sa già che ai suoi figli dovrà spiegare tutto: perché il loro cognome è associato all'omicidio di Chiara Poggi, perché il padre è stato in carcere e perché i media hanno parlato del caso per anni, seguendo ossessivamente i suoi protagonisti.