Il garante: nel 2020 rimpatriati solo metà dei migranti trattenuti nei Cpr

ansa

Di tutti i migranti trattenuti nei Centri di permanenza temporanei per i rimpatri, solo il 50,88% è stato effettivamente rimpatriato lo scorso anno. Un dato, secondo il Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, che "pone seri interrogativi circa la legittimità di un trattenimento finalizzato a un obiettivo che si sa in circa nella metà dei casi non raggiungibile". Il dato è in linea con gli anni precedenti.