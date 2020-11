Galli non sarà più in tv: "Sono troppo impegnato in altre cose urgenti"

Massimo Galli non sarà più ospite in televisione. Ad annunciarlo è lo stesso primario dell'ospedale Sacco di Milano che, a "Stasera Italia Weekend", ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a prendersi questo digiuno dai riflettori: "Il motivo è semplice - spiega - ho veramente cose più urgenti e rilevanti da fare. Quello che dovevo dire, i suggerimenti che potevo dare li ho già dati. Ora è il tempo di decisioni che non sono mie e di commenti che lascio fare ad altri. Sono stato molto attaccato, ma ho fatto il mio".



Galli poi interviene sulle ipotesi legate al futuro degli anziani che, stando alle ultimi indiscrezioni sul prossimo Dpcm, dovrebbero restare isolati a casa: "Mi sembra quasi ridicolo poter mettere gli anziani in una bolla - dice - gli anziani hanno abbastanza sale in zucca nell'organizzarsi da solo. Non vedo come possano essere assistiti a trecentosessanta gradi in una situazione di clausura".