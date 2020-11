Covid, in Piemonte "alberghi assistiti" per gli over 65 asintomatici 

Getty

"Alberghi assistiti", con supporto socio-sanitario, per ultra 65enni positivi al coronavirus ma asintomatici o paucisintomatici, e camere d'albergo per pazienti dimessi dagli ospedali ma ancora positivi, che non necessitano di supporto sanitario ma non possono stare a casa. Sono le iniziative annunciate dalla Regione Piemonte con l'obiettivo di liberare posti in ospedale. Queste strutture devono garantire tre passaggi al giorno di infermieri professionali.