Gaia De Rossi chiude con la madre naturale Tamara Pisnoli, oggi sarà adottata da Sarah Felberbaum

Tamara Pisnoli a sinistra, a destra alcuni degli scatti con Gaia De Rossi condivisi sui social da Sarah Felberbaum © Tgcom24
Troncare ogni rapporto legale con la madre - quelli effettivi sono ormai da tempo all'osso - e farsi adottare dalla seconda moglie del padre, Sarah Felberbaum: questa la richiesta di Gaia De Rossi, figlia dell'allenatore del Genoa ed ex capitano della Roma Daniele De Rossi, che oggi sarà valutata dalla prima sezione collegiale del tribunale capitolino. Tamara Pisnoli, prima moglie di De Rossi, si opporrà chiedendo che "venga rispettato il suo ruolo di madre". Ma data la maggiore età della figlia, ormai 21enne e studente a New York, è probabile che sarà la volontà della giovane a pesare più di ogni desiderio dei genitori.
La volontà di Gaia e la richiesta formale
Da diverso tempo Gaia De Rossi aveva manifestato il desiderio di riconoscere legalmente come madre la donna che più di tutte l'ha vista crescere e ha condiviso il percorso adolescenziale con lei, ossia proprio Sarah Felberbaum. L'attrice di origini londinesi ha avanzato la richiesta di adozione come formalmente richiesto dalla legge italiana. Ma ha spiegato più volte che a spingere per questo grande passo è stata la stessa 21enne: "Me lo ha chiesto Gaia e ho accettato. Le procedure di legge, però, vogliono che sia l’adottante a presentare la richiesta".
I due matrimoni e i guai di Tamara Pisnoli
A pesare probabilmente sulla decisione di troncare ogni rapporto con la madre, oltre alla distanza accumulatasi negli anni, anche i trascorsi non felici con la giustizia. Tamara Pisnoli, sposata con De Rossi dal 2006 al 2009, è stata condannata nel 2023 a sette anni e due mesi per rapina, estorsione e lesioni. I fatti risalgono al 2013 quando, dopo un investimento da 150mila euro andato in fumo, la donna - insieme ad altre due persone - in un superattico all'Eur massacrò a calci e pugni Antonello Ieffi, imprenditore del fotovoltaico. Due anni dopo quei fatti, nel 2015, De Rossi sposò l'attrice Felberbaum, con cui ha avuto altri due figli: Olivia e Noah. Ora, con ogni probabilità, i figli diventeranno tre. L'ultima - anzi la prima - acquisita dopo undici anni di convivenza.
Le dediche di Felberbaum a Gaia: "Sei parte di me"
Lo strettissimo legame tra l'attrice e Gaia De Rossi è evidente dal profilo Instagram della Felberbaum. Sono infatti molto comuni i post in cui è ritratta insieme alla 21enne. Sotto alcuni si possono leggere anche lunghissime dediche alla giovane: "A te che negli anni sei diventata la mia persona. A tutto quello che mi hai insegnato. Alla donna che, anche grazie a te, sono diventata. Ai nostri viaggi, alle playlist condivise, alle fotografie, alle conversazioni infine su tutto e su niente. Alla certezza che sei stata nella gioia e che ho ritrovato, ancora più forte, nel dolore. Guardarti crescere è un privilegio. Sei parte di me, in un modo che è difficile spiegare".