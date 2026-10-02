Gaia De Rossi chiude con la madre naturale Tamara Pisnoli, oggi sarà adottata da Sarah Felberbaum

Lo strettissimo legame tra l'attrice e Gaia De Rossi è evidente dal profilo Instagram della Felberbaum. Sono infatti molto comuni i post in cui è ritratta insieme alla 21enne. Sotto alcuni si possono leggere anche lunghissime dediche alla giovane: "A te che negli anni sei diventata la mia persona. A tutto quello che mi hai insegnato. Alla donna che, anche grazie a te, sono diventata. Ai nostri viaggi, alle playlist condivise, alle fotografie, alle conversazioni infine su tutto e su niente. Alla certezza che sei stata nella gioia e che ho ritrovato, ancora più forte, nel dolore. Guardarti crescere è un privilegio. Sei parte di me, in un modo che è difficile spiegare".