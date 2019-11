Gabry Little Hero, trapianto avvenuto: "Presto per esultare, ma grazie al suo angelo in terra"

E' la borsa della speranza quella postata poche ore fa sulla pagina Facebook di "Gabry Little Hero", il piccolo milanese di due anni che lotta contro una malattia rarissima fin dalla nascita e che deve tutto a un trapianto. Dopo l'annuncio delle settimane scorse del padre sulla disponibilità del donatore, la lieta novella: "Gabry ha ricevuto il suo dono, è una nuova nascita", si legge su Facebook. Con, però, un cauto ottimismo: "Non è ancora il momento di esultare; passeranno diversi giorni per capire se c'è stato attecchimento o meno". Ma il pensiero va al "salvatore". "Ci sentiamo di ringraziare l'angelo qui in terra - conclude la famiglia, - che ha deciso di essere quell'uno su 100.000 per dare una seconda speranza di vita a Gabriele".