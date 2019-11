Gabry Little Hero, il padre annuncia: "Via alle procedure per il trapianto"

Gabry ha due anni, è affetto da una malattia genetica rarissima la Sifd (anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B). Ma adesso la famiglia del piccolo, per tutti Gabry Little Hero, potrà guarire: tutto è pronto infatti per far scattare la procedura per il trapianto di midollo da parte del suo gemello genetico. L'annuncio lo ha dato il papà, Cristiano Costanzo, in un posto sulla pagina Facebook dedicata al figlio.