Furto opere Antonello da Messina, "la banda avrebbe lasciato delle tracce" | In arrivo un'azione disciplinare per i custodi

Da quanto risulta, al momento dell'irruzione della banda di ladri, l'antifurto sarebbe scattato subito, con la scena che dunque sarebbe stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza. Eppure, nonostante tutto, i custodi non si sarebbero accorti di nulla. Per ora i quattro dipendenti - due donne dipendenti regionali e due uomini - presenti al museo al momento del furto e interrogati da polizia e carabinieri sono stati messi in ferie. Ma tra le ipotesi in esame ci sarebbe anche quella del licenziamento, la più estrema in caso di gravi inadempienze.