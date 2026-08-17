In queste ore è in arrivo in Sicilia da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. Il Nucleo è stato delegato assieme alla polizia di stato dalla procura di Messina che ha aperto una inchiesta. In particolare, gli inquirenti, cercano il probabile basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri. I sistemi di sicurezza (allarme e videosorveglianza) erano perfettamente funzionanti, ha detto ieri la direzione del museo. È quindi compito degli investigatori capire cosa sia accaduto e come mai i custodi addetti ai monitor che mostrano le immagini delle videocamere non abbiano notato nulla.