Capolavori di Antonello da Messina rubati, la storia del museo che li ospitava

Il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina MuMe, dal quale sono stati trafugati i capolavori di Antonello da Messina, è stato inaugurato nel nuovo e grande plesso attuale nel giugno 2017. E' intitolato a Maria Accascina, tra le figure più rappresentative della storiografia artistica siciliana e storica direttrice dell'Istituto dal 1949 al 1963. Il museo è conosciuto in tutto il mondo per i capolavori di Antonello da Messina e di Caravaggio.