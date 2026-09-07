Furti in casa, la testimonianza di Paola Barale: "Mi hanno portato via tutta la cassaforte"

Nella puntata di lunedì 7 settembre, "Morning News" torna ad affrontare il tema dei furti in abitazione, un fenomeno in crescita che sta creando preoccupazione in molte zone del Paese. A raccontare la propria esperienza è una testimone d’eccezione: Paola Barale, che ha vissuto in prima persona l’incursione dei ladri nella sua casa.
"Purtroppo è successo anche a me", spiega la conduttrice, ricordando un sabato pomeriggio di qualche tempo fa. "Mi sono entrati in casa e hanno portato via l’intera cassaforte, completa, con tutto ciò che c’era dentro". Un colpo rapido e mirato, che ha lasciato Barale senza parole.
La donna ricostruisce il momento del rientro: "Sono tornata verso le cinque meno un quarto e c’era ancora nell’aria la puzza della fiamma ossidrica. Nell’altra cassaforte, quella che non usavo, era rimasto infilato il piede di porco". Un dettaglio che le fa pensare di aver mancato i ladri per pochissimi minuti. La conduttrice confida anche di avere il sospetto di essere stata seguita, ipotesi che rende l’episodio ancora più inquietante.
"Non si può stare tranquilli in casa, non si può stare tranquilli fuori: stiamo vivendo un periodo davvero faticoso", commenta, sottolineando di aver sporto denuncia. Aggiunge poi che, almeno in parte, è stata risarcita grazie alla sua assicurazione, che ha coperto una quota dei beni sottratti.