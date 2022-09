Furti a casa dei calciatori Çalhanoglu e Sensi, due arresti a Milano

Le tracce

- I due croati sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Milano: facevano la spola tra Croazia e il campo nomadi di via Monte Bisbino, dove sono stati trovati. A incastrarli è stata una traccia di sangue lasciata a casa di una delle vittime da parte di uno dei due uomini, che aveva già precedenti penali e quindi era stato inserito nel database delle forze dell'ordine. Quella macchia ha consentito agli investigatori di ricostruire la rete dei suoi contatti.





Social e... acrobazie

- Come emerso dalle indagini coordinate dal pm Laura Pedio e Maurizio Ascione, i due arrestati controllavano i profili social delle potenziali vittime per monitorarne gli spostamenti. In particolare, il calciatore nerazzurro Çalhanoglu era stato derubato durante il derby tra Milan e Inter allo stadio San Siro. Dalle telecamere di sorveglianza emerge inoltre come i due croati compissero spesso acrobazie per entrare nelle case. Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno trovato orologi e preziosi risalenti ai furti contestati.