Furbetti delle pensioni di invalidità a Potenza, indagata anche la madre della cantante Arisa

Nell’inchiesta della Procura di Potenza sui furbetti delle pensioni di invalidità finisce anche la madre di Arisa, Assunta Santarsiero, 62 anni, residente a Pignola. Un video la ritrae mentre cammina in un campo ma per l’Inps la donna sarebbe affetta da disabilità, al punto da percepire un assegno di 800 euro al mese per l’accompagnamento.



“Non l’ho mai vista in carrozzina”, dice chi la conosce, anche se qualcuno racconta: “So che ha avuto problemi gravi ultimamente”. Intercettata in piedi sul balcone insieme al marito dalle telecamere di “Mattino Cinque”, la donna non nega uno stato di salute deficitario: “Combatto con la ‘bestia’ - dichiara - quando devo spostarmi da casa vado in carrozzina”. Sono quaranta gli indagati dalla Procura, di cui cinque agli arresti.