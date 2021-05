Funivia Stresa Mottarone, indagato un dipendente | I freni bloccati col forchettone: la prova in una foto

Dipendenti dell'impianto convocati dai carabinieri - Prima del difensore in caserma dai carabinieri, dove l'indagato è stato interrogato insieme ad altri dipendenti della società, si era presentato l'avvocato Cania Di Milio, ex sindaco di Stresa. Il legale ha però dovuto rifiutare l'incarico perché il Comune potrebbe essere parte in causa.

Cos'è il forchettone Il forchettone viene usato solitamente per il giro di prova - quando le cabine sono vuote - per evitare a un operatore di doversi spostare, nel caso in cui scatti il freno (anche per un momentaneo blackout o un guasto al sistema idraulico), per raggiungere la cabina bloccata lungo il percorso. Se il forchettone è montato la cabina riesce a scendere, se non c'è occorre andarla a sbloccare manualmente. Con i passeggeri a bordo il blocco deve essere tolto, in modo che il freno sia in grado di funzionare.

Errore umano o manomissione?La procuratrice Olimpia Bossi che indaga sulla vicenda racconta un dettaglio che potrebbe diventare fondamentale: "Il giorno prima la funivia si è bloccata e c'è stato un intervento per rimetterla in funzione. Se questo sia collegato o meno ancora non lo sappiamo". Quando entrano in azione i freni di emergenza vanno per forza sbloccati a mano. Se il forchettone sia stato magari lasciato inserito per evitare il blocco è tutto da stabilire ma la procura dice che questa ipotesi è al vaglio. Per questo tra le ipotesi c'è anche quella dell'errore umano.

Secondo il quotidiano "La Stampa" una persona sostiene che domenica mattina il forchettone non sia stato rimosso per errore. Un ragazzo, sempre secondo il giornale di Torino, ha segnalato un guasto sabato pomeriggio, poco prima dell' orario di chiusura della funivia. Dettaglio appunto confermato dalla pm Olimpia Bossi .

Le revisioni - Il gruppo Leitner di Vipiteno (Bolzano) che si occupa della maggior parte delle revisioni periodiche sulla funivia di Stresa Mottarone ha fatto sapere che gli ultimi controlli sono stati eseguiti a fine marzo e che a dicembre è stata fatta una simulazione della rottura della fune traente con conseguente attivazione del freno d'emergenza.