Roma, morto Guerrino Casamonica: questore impone cerimonia privata per esponente clan

Il questore di Roma ha disposto che le esequie di un esponente dei Casamonica si svolgano in forma strettamente privata. Guerrino Casamonica, appartenente al noto clan romano, è deceduto in ospedale all'età di 59 anni e i funerali sono fissati per mercoledì. La decisione è stata comunicata ufficialmente ai parenti più stretti e all'impresa funebre incaricata dell'organizzazione. Secondo quanto riferisce la Questura, la misura è stata presa “considerando le modalità esibitive che in passato hanno contraddistinto i riti funebri di alcuni membri della medesima famiglia”. Basti ricordare che dieci anni fa, per la scomparsa di Vittorio Casamonica, figura di rilievo del clan, vennero allestite celebrazioni scenografiche con carrozza, musica del film "Il Padrino" e una pioggia di petali lanciati dall'alto.