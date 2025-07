Frontale ad Arzachena, morti due ragazzi di 17 e 18 anni: un altro 16enne in fin di vita

Un altro giovane di 16 anni, terzo occupante della Ford Fiesta, è stato elitrasportato in condizioni critiche all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul Suv viaggiavano due donne, rimaste anch'esse ferite in modo grave: entrambe sono state trasferite d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Nuoro. Nessuno dei coinvolti sembra essere residente nella zona. Le cause del tragico incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per eseguire i rilievi, insieme ai vigili del fuoco e al personale medico del 118. Le operazioni di soccorso sono durate a lungo e hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il ragazzo in condizioni più gravi. Secondo le prime informazioni, il tratto rettilineo non presentava particolari criticità, ma non si esclude l'ipotesi di un colpo di sonno o una distrazione alla guida.