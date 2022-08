Ragazzo travolto a Porcia (Pordenone), la mamma: soldatessa Usa deve essere processata qui | "Non la perdonerò mai"

"Quella donna deve essere processata in Italia e scontare qui l'intera pena".

Lo ha affermato Barbara Scandella, mamma di Giovanni Zanier, il quindicenne travolto e ucciso a Porcia (Pordenone) da una soldatessa americana di 20 anni, che guidava ubriaca. "Sappiamo tutti i precedenti che hanno coinvolto militari americani in gravissimi incidenti in Italia - ha aggiunto -. La verità è che, in queste zone, fanno quello che vogliono e restano impuniti".