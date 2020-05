Pordenone, 400 euro di multa a barista per una foto-ricordo della fase 2

Una sanzione di 400 euro è stata contestata a un barista di Pordenone per aver abbracciato i propri dipendenti per una foto, non rispettando quindi le misure di distanziamento sociale. Gli agenti che avevano avuto segnalazione del comportamento del personale del bar, hanno fatto i riscontri del caso e hanno accertato che la foto era stata scattata proprio nel primo giorno di riapertura dopo il lockdown. "Pensavo fosse uno scherzo, invece era la triste verità", è il commento del sanzionato ai microfoni di NewsMediaset.