Roma, Alda D'Eusanio multata nel bar sotto casa: "400 euro per una mascherina rotta"

"La guardia di finanza sguinzagliata per vessare i cittadini che girano senza il pacco di mascherine di ricambio". Così si può riassumere lo sfogo che Alda D'Eusanio ha postato sui suoi canali social per essere stata multata sotto casa, a Roma. Il motivo della sanzione? Stava ritirando cappuccino e brioche d'asporto non indossandro correttamente la mascherina, come racconta, perché le si era rotta proprio all'interno dell'esercizio. E' di 400 euro la sanzione che dovrà pagare. In più la giornalista ha atteso oltre un'ora per il verbale, dopo che i finanziari hanno controllato anche la titolare del locale e richiesto i filmati della videosorveglianza. "Trattata come una criminale per un cappuccino", ha aggiunto la D'Eusanio.