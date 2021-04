Gorizia, un dentista applica tariffe diverse in base alla nazionalità: gli italiani pagano di più

Una forma di discriminazione al contrario è quella applicata da un dentista di Monfalcone in provincia di Gorizia. Il professionista applicherebbe un differente listino prezzi in base alla nazionalità dei suoi clienti: il costo di una pulizia dentale per i cittadini italiani si aggira sugli 80 euro, mentre per chi viene dal Bagladesh il prezzo è sui 45 euro.

L'inviata di "Striscia la Notizia" Rajae ha incontrato il dentista per chiedere spiegazioni: "Si tratta di una convenzione per gli operai del Bangladesh - si è difeso l'uomo - mi è sembrato un modo per dare una mano, senza nessun significato politico dietro questa scelta".