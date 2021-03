Incidente carro armato a  Pordenone, associazione animalista: faremo esposto

Associazioni animaliste sul piede di guerra dopo l'incidente avvenuto a Vivaro (Pordenone), dove un carro armato dell'Esercito, impegnato in un'esercitazione di tiro, ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline, uccidendone molte. L'Associazione italiana Difesa animali e ambiente ha annunciato che presenterà un esposto alla procura militare di Verona per far luce "sul grave incidente".