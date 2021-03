Covid, Fedriga (Fvg): 4 colori e studio serio sui rischi di riaperture

ansa

"Noi proponiamo di tornare ai quattro colori nel rispetto dei parametri che ogni territorio presenterà. Se tra qualche settimana ci saranno le condizioni per il giallo, non vedo perche' non farlo. E bisogna eliminare il parametro dei 250 casi ogni 100 mila abitanti: il risultato è che invece di premiare, finisce per penalizzare chi fa più tamponi". Lo dice a Repubblica il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.