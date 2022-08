Aviano (Pordenone), militare americano investe un ragazzo in bicicletta: patente ritirata

Dopo l'incidente del 21 agosto in cui ha perso la vita il 15enne Giovanni Zanier, nella serata di domenica 28 un soldato americano ha effettuato un sorpasso in un tratto con linea continua, finendo per urtare un ciclista 16enne che stava svoltando. Come riporta Il Gazzettino, il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: le sue condizioni non sono gravi. Al militare, risultato negativo all'alcoltest, è stata ritirata la patente .

Cosa è successo

- La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai carabinieri di Polcenigo. Lo scontro è avvenuto in via Pedemontana occidentale, ad Aviano: il 16enne stava svoltando con la sua bici quando è stato investito dall'auto guidata dal militare, che stava sorpassando in un tratto con linea continua. Come spiega Il Gazzettino, l'urto è stato violento, tanto da dover richiedere l'intervento dell'elisoccorso per il ricovero in ospedale. Dato il sorpasso azzardato, al soldato è stata ritirata la patente.

La tragedia di Porcia

- Come detto, il militare è risultato negativo all'alcoltest. La soldatessa 20enne coinvolta nell'incidente di Porcia era invece ubriaca: il suo tasso alcolemico nel sangue era pari a 2,09 grammi per litro, quattro volte il limite consentito.

Anche la giovane, ora agli

arresti domiciliari

omicidio stradale

, è in servizio alla base Usaf di Aviano. Per lei è scattata l'accusa di. Ora si attende di capire se la 20enne proseguirà il percorso giudiziario in Italia o negli Stati Uniti, come spesso accade in base ad accordi internazionali per i militari americani all'estero.